В Пензенской области после схода вагонов изменили маршруты поездов

В Пензенской области из-за схода с рельсов грузовых вагонов изменили маршруты 12 пассажирских поездов. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Отмечается, что на период проведения восстановительных работ составы отправляют через станции Сызрань и Пенза. Известно, что среди таких поездов — следовавшие из Москвы в Самару, Уфу, Ульяновск, Челябинск, Орск и Тольятти, а также составы из Уфы и Самары в Санкт-Петербург.

В Пензенской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов с топливом

При этом шесть поездов, в том числе сообщения из Самары, Челябинска и Ульяновска в Москву, уже вернулись на основные маршруты.

13 декабря в Пензенской области на ЖД станции Чаис столкнулись грузовой поезд и локомотив, в результате чего 14 цистерн, перевозивших дизельное топливо и мазут, оказались вне путей. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). В РЖД оценили площадь загрязнения в 750 кв. м, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Центральное МСУТ СК России
