В Пензенской области после схода вагонов изменили маршруты поездов
В Пензенской области из-за схода с рельсов грузовых вагонов изменили маршруты 12 пассажирских поездов. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Отмечается, что на период проведения восстановительных работ составы отправляют через станции Сызрань и Пенза. Известно, что среди таких поездов — следовавшие из Москвы в Самару, Уфу, Ульяновск, Челябинск, Орск и Тольятти, а также составы из Уфы и Самары в Санкт-Петербург.
При этом шесть поездов, в том числе сообщения из Самары, Челябинска и Ульяновска в Москву, уже вернулись на основные маршруты.
13 декабря в Пензенской области на ЖД станции Чаис столкнулись грузовой поезд и локомотив, в результате чего 14 цистерн, перевозивших дизельное топливо и мазут, оказались вне путей. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). В РЖД оценили площадь загрязнения в 750 кв. м, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: За ночь ПВО сбили 141 дрон ВСУ
- Таксисты в России устроят «тихую забастовку»
- СМИ: Трамп испортил рождественское настроение в посольствах ЕС, как Гринч
- ВСУ атаковали РФ сотнями дронов
- Каждый десятый россиянин не собирается дарить новогодние подарки
- Фицо: Запад побежит в РФ сразу после окончания конфликта на Украине
- Пушков назвал слова Мерца серьёзным признанием крупного геополитического сдвига
- Мошенники пугают россиян оформлением на них кредитов по голосу
- Юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной
- Депутат Говырин: Пособие по беременности и родам увеличится до 125 тыс. рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru