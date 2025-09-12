Депутат Куринный: За курение вейпов будут выписываться штрафы
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил НСН, что нельзя будет завозить вейпы, продавать их и курить.
За курение вейпов после запрета будут предусмотрены штрафы, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
В России могут полностью запретить продажу вейпов до конца 2025 года. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По словам депутата, соответствующий законопроект уже готовится, комитет делает все для этого. Куринный отметил, что полный запрет будет сложно нарушить.
«Если будет полный запрет, в серую зону уйти будет сложно. Потому что любое употребление на улице, попытка продажи будет наказываться административно. Как раз частичные запреты труднее соблюдать. Полный запрет в плане исполнения будет проще. Перевозить будет нельзя, продавать нельзя, курить нельзя. Кто-то может в подвале курить, конечно, но это не будет массовым. Штрафы сразу после запрета прописываются», - рассказал он.
При этом депутат призвал также запретить любые нагревательные системы для курения.
«Что касается айкосов и «нагреваек», я сторонник ограничения и этой категории товаров. У нас до 2040 года прописано увеличение акцизов и так далее. Есть риск того, что лишенные возможности «парить», могут перейти на классические сигареты или айкосы. Мы будем проводить долгую и системную работу. Наша цель, чтобы к 2030 году было 3-4% курящих, а не как сейчас – 28%», - добавил собеседник НСН.
Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что на гаджетах для курения должен появиться непрерывный видеоряд со звуками одышки и хрипов, чтобы молодежь задумалась о здоровье, обычных предупреждений уже недостаточно.
