«Если будет полный запрет, в серую зону уйти будет сложно. Потому что любое употребление на улице, попытка продажи будет наказываться административно. Как раз частичные запреты труднее соблюдать. Полный запрет в плане исполнения будет проще. Перевозить будет нельзя, продавать нельзя, курить нельзя. Кто-то может в подвале курить, конечно, но это не будет массовым. Штрафы сразу после запрета прописываются», - рассказал он.

При этом депутат призвал также запретить любые нагревательные системы для курения.

«Что касается айкосов и «нагреваек», я сторонник ограничения и этой категории товаров. У нас до 2040 года прописано увеличение акцизов и так далее. Есть риск того, что лишенные возможности «парить», могут перейти на классические сигареты или айкосы. Мы будем проводить долгую и системную работу. Наша цель, чтобы к 2030 году было 3-4% курящих, а не как сейчас – 28%», - добавил собеседник НСН.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что на гаджетах для курения должен появиться непрерывный видеоряд со звуками одышки и хрипов, чтобы молодежь задумалась о здоровье, обычных предупреждений уже недостаточно.

