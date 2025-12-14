СМИ: Долина переносила заключение договора о продаже квартиры на 10 дней
Народная артистка России, певица Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
По данным источника, между звездой и покупательницей ее недвижимости Полиной Лурье было заключено допсоглашение к предварительному договору купли-продажи от 10 июня 2024 года.
Известно, что это произошло по инициативе Долиной. Отмечается, что в соответствии с дополнительным документом срок заключения основного договора был изменен на 20 июня 2024 года. Квартиру зарегистрировали в собственность Лурье в Росреестре 24 июня 2024-го.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко говорила изданию, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. Она считает, что артистка не просто ждала, а осмысливала сделку.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Полина Лурье числится собственницей проданной Ларисой Долиной квартиры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Долина переносила заключение договора о продаже квартиры на 10 дней
- На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА произошел пожар
- В Пензенской области после схода вагонов изменили маршруты поездов
- МО: За ночь ПВО сбили 141 дрон ВСУ
- Таксисты в России устроят «тихую забастовку»
- СМИ: Трамп испортил рождественское настроение в посольствах ЕС, как Гринч
- ВСУ атаковали РФ сотнями дронов
- Каждый десятый россиянин не собирается дарить новогодние подарки
- Фицо: Запад побежит в РФ сразу после окончания конфликта на Украине
- Пушков назвал слова Мерца серьёзным признанием крупного геополитического сдвига
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru