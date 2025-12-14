СМИ: Долина переносила заключение договора о продаже квартиры на 10 дней

Народная артистка России, певица Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным источника, между звездой и покупательницей ее недвижимости Полиной Лурье было заключено допсоглашение к предварительному договору купли-продажи от 10 июня 2024 года.

Ларису Долину обманул «Человек-паук»

Известно, что это произошло по инициативе Долиной. Отмечается, что в соответствии с дополнительным документом срок заключения основного договора был изменен на 20 июня 2024 года. Квартиру зарегистрировали в собственность Лурье в Росреестре 24 июня 2024-го.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко говорила изданию, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. Она считает, что артистка не просто ждала, а осмысливала сделку.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Полина Лурье числится собственницей проданной Ларисой Долиной квартиры.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
