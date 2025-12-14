Минобороны: ВС РФ освободили Варваровку в Запорожской области
14 декабря 202512:21
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Варваровка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Ранее в Минобороны объявили, что ночью 14 декабря ПВО уничтожили 141 дрон ВСУ над страной, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
