США за три года нарастили импорт мороженого из РФ до максимума

В сентябре 2025 года США нарастили импорт мороженого из России до максимума более чем за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Согласно подсчетам, в сентябре российские компании отправили в США этого десерта на сумму в $167 тысяч, что превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года — в 3 раза. Отмечается, что больше этого уровня последний раз Россия экспортировала в Штаты в апреле 2022 года ($1,5 млн).

Известно, что импорт США российского мороженого вырос и с начала года. Суммарно в январе-сентябре 2025-го Штаты закупили этого товара на $605,4 тысячи, что на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из РФ, достигала многомиллионных значений, и по итогам 2022 года достигла $8,4 млн.

