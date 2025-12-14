США за три года нарастили импорт мороженого из РФ до максимума

В сентябре 2025 года США нарастили импорт мороженого из России до максимума более чем за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Согласно подсчетам, в сентябре российские компании отправили в США этого десерта на сумму в $167 тысяч, что превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года — в 3 раза. Отмечается, что больше этого уровня последний раз Россия экспортировала в Штаты в апреле 2022 года ($1,5 млн).