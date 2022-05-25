«Мелкое образование»: В Госдуме указали на превосходство специалиста над бакалавром

Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия разработает свою собственную систему высшего образования. По его словам, к Болонской системе теперь нужно относиться как к прожитому этапу. Олег Смолин отметил, что основной формой образования теперь должен стать специалитет.

«Мы всегда были противниками принудительного Болонского процесса в России. Мы признаем, что у Болонской декларации есть свои плюсы. Например, она признает образование общественным благом, а не услугой. Также Болонская декларация предполагает автономию вузов. Но, при этом, мы считаем, что бакалаврское образование значительно менее качественное, чем образование специалиста. Бакалавр получает на 40% меньше специальных занятий, чем специалист. Бакалавр – это широкое, но мелкое образование. Поэтому уровень подготовки бакалавра значительно ниже», - сказал Смолин.

Однако, его словам, вузы не смогут быстро перестроиться на пятилетние программы обучения.

«В образовании быстро ничего не бывает. Образование – система высокоинерционная. У нас сейчас около ста специальностей реализуется по программе специалитета. Их количество, наверняка, будет расширяться. Как быстро смогут вузы перестроиться, зависит от того, как быстро будут приниматься стандарты и решения вузовских ученых советов», - указал Смолин.