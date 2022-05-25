«Мелкое образование»: В Госдуме указали на превосходство специалиста над бакалавром

Бакалавр получает на 40% меньше профильных занятий, чем специалист, заявил в эфире НСН депутат Олег Смолин. 

Болонская система, несомненно, имеет свои плюсы, однако бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия разработает свою собственную систему высшего образования. По его словам, к Болонской системе теперь нужно относиться как к прожитому этапу. Олег Смолин отметил, что основной формой образования теперь должен стать специалитет.

«Мы всегда были противниками принудительного Болонского процесса в России. Мы признаем, что у Болонской декларации есть свои плюсы. Например, она признает образование общественным благом, а не услугой. Также Болонская декларация предполагает автономию вузов. Но, при этом, мы считаем, что бакалаврское образование значительно менее качественное, чем образование специалиста. Бакалавр получает на 40% меньше специальных занятий, чем специалист. Бакалавр – это широкое, но мелкое образование. Поэтому уровень подготовки бакалавра значительно ниже», - сказал Смолин.

Однако, его словам, вузы не смогут быстро перестроиться на пятилетние программы обучения.

«В образовании быстро ничего не бывает. Образование – система высокоинерционная. У нас сейчас около ста специальностей реализуется по программе специалитета. Их количество, наверняка, будет расширяться. Как быстро смогут вузы перестроиться, зависит от того, как быстро будут приниматься стандарты и решения вузовских ученых советов», - указал Смолин.
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Депутат также подчеркнул, что возможный отказ от Болонской системы не лишит Россию международных научных связей.

«К науке Болонская система имеет весьма опосредованное отношение. Хочу напомнить, что участие России в Болонском процессе приостановлено, равно как и доступ российских ученых к базам данным типа Scopus и Web of Science. Поэтому в этом смысле мы особенно ничего не теряем. Нами подготовлена версия законопроекта, которая предполагает, что образование специалиста должно быть основным, но не предполагает запрещать вузам участвовать в Болонском процессе, если наши позиции в этом отношении будут восстановлены», - резюмировал Смолин.

Болонская система, к которой РФ присоединилась в 2003 году, направлена на сопоставление стандартов качества высшего образования в разных странах. Она подразумевает признание иностранных дипломов за рубежом и разделение высшего образования на две ступени обучения: бакалавриат и магистратура.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыОбразованиеРоссия
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