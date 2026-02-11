Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст был награждён орденом «За доблестный труд». Об этом сообщает RT.

Путин вручил награды Захаровой и Михалкову

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Эрнст получил награду «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Путин поздравил Эрнста с 65-летием и пожелал ему «здоровья, успехов и новых достижений», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:Первый КаналТелевидениеНаградаВладимир ПутинКонстантин Эрнст

