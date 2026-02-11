Войтинский объяснил, чего не хватило фильму «Равиоли Оли» с Бузовой
Зрителю не интересно погружаться в вселенную кино через медийных личностей, заявил НСН Александр Войтинский.
Актер — это аватар в путешествии по новым вселенным, поэтому зрители не воспринимают в таком качестве медийных личностей, рассказал кинорежиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.
Комедия «Равиоли Оли», представленная в кинотеатрах с 5 февраля, за первые 7 дней проката заработала 34,1 миллионов рублей, при этом бюджет картины не раскрывается. Главную роль сыграла российская певица Ольга Бузова. Войтинский отметил, что известная личность не гарантирует успешных сборов в прокате.
«Известная личность не гарантирует хороших сборов для кино. Это даже может быть скорее минусом, чем плюсом. Актер — это аватар, с которым люди готовы себя ассоциировать и проходить новые неизведанные миры. Зрителю интересно проживать картины как участник, открывать новые вселенные, а со звездами все по-другому. Есть актеры, с которыми люди легко себя ассоциируют и погружаются в фильм, а есть такие, на которых он смотрит и получает “испанский стыд”. К этому же относятся ряд медийных персон без определенного вида деятельности, их даже называют обтекаемыми», — указал он.
Войтинский добавил, что Ольга Бузова воспринимается своей аудиторией как подруга из Интернета, а не как актриса, поэтому за ней наблюдают в сети, а не на экране.
«Бузова не является аватаром, потому что ее поклонникам нравится копировать ее одежду, пользоваться такими же брендами, ориентироваться в жизни на нее, но не видеть ее на киноэкранах. На нее классно смотреть но в ее среде, чтобы увидеть, как она живет, что она делает и говорит. Это такая “медийная подруга”, с которой можно посмеяться, но не погрузиться в какое-то кино», — поделился режиссер.
Ранее Войтинский назвал НСН «топовые» даты для кинопрокатчиков.
