Актер — это аватар в путешествии по новым вселенным, поэтому зрители не воспринимают в таком качестве медийных личностей, рассказал кинорежиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.

Комедия «Равиоли Оли», представленная в кинотеатрах с 5 февраля, за первые 7 дней проката заработала 34,1 миллионов рублей, при этом бюджет картины не раскрывается. Главную роль сыграла российская певица Ольга Бузова. Войтинский отметил, что известная личность не гарантирует успешных сборов в прокате.