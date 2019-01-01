В Госдуме призвали «двигаться дальше» после скандала с шоу «Голос. Дети»

Все финалисты шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой смс за одного из участников, объявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также он сообщил, что в следующем году выйдет новый, седьмой, выпуск проекта.

Известный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН связал шумиху вокруг победы Микеллы Абрамовой с нечистоплотной борьбой с ее отцом-бизнесменом или попытками очернить руководство Первого канала.

«У меня предположения следующие. Либо кто-то сводит счеты с руководителями Первого канала, либо - с Яном Абрамовым. Другого смысла в этой байде я не вижу» - считает продюсер.

Ведущий конкурса Дмитрий Нагиев на фоне скандала после победы дочери Алсу на шоу «Голос» сообщил НСН о готовности покинуть проект.

«Я никогда такого не говорил, что покину проект. Я говорил, что не буду вести заведомо купленный проект», - заявил Дмитрий Нагиев.