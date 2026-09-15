Тема затронула и президента США. Так, сначала его советник Дэвид Сакс в своей публикации в соцсети X предложил OpenAI и Anthropic добровольно замедлить темпы развития своих моделей ИИ, не дожидаясь отмашек от правительства. Также он призвал глав этих крупных корпораций перестать делать вид, что стремление замедлить развитие ИИ обусловлено лишь альтруистическими мотивами. Так же Сакс отметил, что Альтман и Амадеи и есть «те парни, кто регулирует эти темпы развития».

Трамп же выступил более радикально: идея ограничивать технологии ИИ ему совсем не понравилась.

«Мы опережаем Китай в области ИИ. Мы — самая передовая страна в мире, и, честно говоря, я хочу, чтобы так и оставалось, потому что победит тот, кто победит в сфере ИИ», — заявил он. Его слова приводит Reuters.

При этом он добавил, что «очень негативные силы» вбрасывают преувеличенные опасения вокруг ИИ. Также, как пишет Politico, Трамп выразил опасения, что если США не добьются успеха в области ИИ, то окажутся «в очень плохом положении».

После подобных комментариев Амодеи заявил телеканалу CBS, что «самая сложная дилемма» заключается в ситуации, если Китай и другие государства откажутся следовать курсу замедления ИИ в след за Штатами. По его словам, небольшим шагом вперед стало бы соглашение Пекина и Вашингтона не применять ИИ для создания биологического оружия, а затем совместными усилиями ограничить его темпы развития.

Позднее Трамп в своей соцсети назвал заявления глав ведущих американских компаний в этой области безумным заговором против ИИ и дата-центров, а также отметил, что единственный, кто этому рад, — это Китай. Как отметил американский президент, Белый дом уже обладает значительными полномочиями в сфере регулирования технологических компаний, а Амодеи — человек, притворяющийся «идеальным маленьким ангелом».

«Единственный контроль или «ограничители», которые нужны ИИ, – это сильный и умный (с высоким IQ!) президент, и у США такой есть, причём с избытком! Администрация Трампа остановила «людей» из сферы ИИ от совершения плохих или потенциально плохих «вещей», таких как Дарио (Anthropic!), который теперь притворяется «идеальным маленьким ангелочком», – и мы продолжим это делать!...Теоретики заговора, изменники, предатели и те, кто сливает информацию, бойтесь!», — написал глава США.

ЧТО ДУМАЮТ В РФ И НУЖЕН ЛИ «СТОП-КРАН»

Напомним, что ранее у Axios также вышла статья, в которой сказано, что американские компании, занимающиеся ИИ, разрабатывают механизмы экстренной остановки систем нейросетей, прежде чем они «погубят человечество». При этом разработчики отмечают, что универсальной «красной кнопки» для мгновенного отключения ИИ не существует.