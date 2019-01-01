Культура

Пригожин: Скандал вокруг шоу «Голос.Дети» – попытка разобраться с Первым каналом

12 мая16:21
Ольга Болдырева

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, что стоит за скандалом, связанным с детским конкурсом, в котором победила дочь Алсу.

Бизнесмен Ян Aбрaмов, муж певицы Алсу и отец Микеллы Aбрaмовой, которaя победилa в проекте «Голос. Дети», потребовaл зaсекретить результaты проверки итогов телепроектa, по итогaм которого его дочь одержaлa победу, написал 12 мая ряд СМИ. Позднее сам бизнесмен эти сведения опроверг.

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Известный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН связал шумиху вокруг победы девочки с нечистоплотной борьбой с ее отцом-бизнесменом или попытками очернить руководство Первого канала.

«Информация не подтвердилась. Кто-то распространяет ложные слухи. Меня поражает, что травля продолжается. Тема должна быть закрыта. Чего ее обсуждают? У меня предположения следующие. Либо кто-то сводит счеты с руководителями Первого канала, либо - с Яном Абрамовым. Вот и все. Кто-то хочет просто крови, потому что идут постоянные информационные вбросы. Другого смысла в этой байде я не вижу. Девочка бы по-любому выиграла, потому что у семьи друзей много в шоу-бизнесе, которые ее поддержали. Это аргумент. Даже если был бы пересмотр голосов и половину забраковали бы, все равно она в лидерах!» - считает продюсер.

Ранее журналист и музыкальный критик Давид Шнейдеров пояснил НСН, почему считает шоу «Голос. Дети» безнравственным.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесГолосованиеПервый КаналИосиф Пригожин

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