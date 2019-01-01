Пригожин: Скандал вокруг шоу «Голос.Дети» – попытка разобраться с Первым каналом

Известный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН связал шумиху вокруг победы девочки с нечистоплотной борьбой с ее отцом-бизнесменом или попытками очернить руководство Первого канала.

«Информация не подтвердилась. Кто-то распространяет ложные слухи. Меня поражает, что травля продолжается. Тема должна быть закрыта. Чего ее обсуждают? У меня предположения следующие. Либо кто-то сводит счеты с руководителями Первого канала, либо - с Яном Абрамовым. Вот и все. Кто-то хочет просто крови, потому что идут постоянные информационные вбросы. Другого смысла в этой байде я не вижу. Девочка бы по-любому выиграла, потому что у семьи друзей много в шоу-бизнесе, которые ее поддержали. Это аргумент. Даже если был бы пересмотр голосов и половину забраковали бы, все равно она в лидерах!» - считает продюсер.

Ранее журналист и музыкальный критик Давид Шнейдеров пояснил НСН, почему считает шоу «Голос. Дети» безнравственным.

