Пригожин: Скандал вокруг шоу «Голос.Дети» – попытка разобраться с Первым каналом
Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, что стоит за скандалом, связанным с детским конкурсом, в котором победила дочь Алсу.
Бизнесмен Ян Aбрaмов, муж певицы Алсу и отец Микеллы Aбрaмовой, которaя победилa в проекте «Голос. Дети», потребовaл зaсекретить результaты проверки итогов телепроектa, по итогaм которого его дочь одержaлa победу, написал 12 мая ряд СМИ. Позднее сам бизнесмен эти сведения опроверг.
Известный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН связал шумиху вокруг победы девочки с нечистоплотной борьбой с ее отцом-бизнесменом или попытками очернить руководство Первого канала.
«Информация не подтвердилась. Кто-то распространяет ложные слухи. Меня поражает, что травля продолжается. Тема должна быть закрыта. Чего ее обсуждают? У меня предположения следующие. Либо кто-то сводит счеты с руководителями Первого канала, либо - с Яном Абрамовым. Вот и все. Кто-то хочет просто крови, потому что идут постоянные информационные вбросы. Другого смысла в этой байде я не вижу. Девочка бы по-любому выиграла, потому что у семьи друзей много в шоу-бизнесе, которые ее поддержали. Это аргумент. Даже если был бы пересмотр голосов и половину забраковали бы, все равно она в лидерах!» - считает продюсер.
Ранее журналист и музыкальный критик Давид Шнейдеров пояснил НСН, почему считает шоу «Голос. Дети» безнравственным.
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