Над Россией сбили 222 беспилотника ВСУ

Более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены промпредприятие и жилые объекты

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских дрона. Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях.

Кроме того, БПЛА уничтожили над Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее над российскими регионами нейтрализовали 173 дрона ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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