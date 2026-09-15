Над Россией сбили 222 беспилотника ВСУ
Более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских дрона. Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях.
Кроме того, БПЛА уничтожили над Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее над российскими регионами нейтрализовали 173 дрона ВСУ, напоминает 360.ru.
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