Нагиев пообещал расставить все точки над i в скандале вокруг «Голос. Дети»

Первый канал сообщил о решении аннулировать итоги финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети», по результатам которого победителем была объявлена дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

По данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

На фоне скандала после победы дочери Алсу на шоу «Голос» ведущий конкурса Дмитрий Нагиев сообщил о готовности покинуть проект.

Как пояснил НСН сам телеведущий, нужно дождаться официальных документов, подтверждающих факт вброса голосов.

«Я никогда такого не говорил, что покину проект. Я говорил, что не буду вести заведомо купленный проект. Что касается опубликованных результатов, то вчера в прессе было указано, что расследование завершилось и результаты вполне себе приличные. Сегодня я читаю, что подтвердился факт вкидывания голосов с помощью ботов. Но документальное подтверждение того или иного будет иметь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он будет принимать решение», - заявил Дмитрий Нагиев.

В официальном заявлении канала говорится, что будут приняты меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь.