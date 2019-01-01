Нагиев пообещал расставить все точки над i в скандале вокруг «Голос. Дети»
Телеведущий шоу «Голос» заявил НСН, что юные конкурсанты оказались заложниками уродливых мыслей взрослых.
Первый канал сообщил о решении аннулировать итоги финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети», по результатам которого победителем была объявлена дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
По данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.
На фоне скандала после победы дочери Алсу на шоу «Голос» ведущий конкурса Дмитрий Нагиев сообщил о готовности покинуть проект.
Как пояснил НСН сам телеведущий, нужно дождаться официальных документов, подтверждающих факт вброса голосов.
«Я никогда такого не говорил, что покину проект. Я говорил, что не буду вести заведомо купленный проект. Что касается опубликованных результатов, то вчера в прессе было указано, что расследование завершилось и результаты вполне себе приличные. Сегодня я читаю, что подтвердился факт вкидывания голосов с помощью ботов. Но документальное подтверждение того или иного будет иметь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он будет принимать решение», - заявил Дмитрий Нагиев.
В официальном заявлении канала говорится, что будут приняты меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь.
В пресс-службе Первого канала уточнили, что произошедшее в шестом сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором.
«24 числа мы делаем прямой эфир шоу «Голос». Задача, как всегда, сделать праздник для телезрителей. Вторая задача - сделать все максимально корректно, не травмируя детскую психику, никого не пытаясь обидеть. Никто из детей не виноват ни в чем до той поры, пока взрослые своими уродливыми мыслями не пытаются корректировать простой забавный проект, где дети соревнуются всего лишь в том, кто лучше поет. Так что мы попытаемся корректно расставить точки над и», - высказал свою точку в эфире НСН Дмитрий Нагиев.
К слову, финалист проекта Максим Ержан, занявший второе место в интервью каналу TalkLike рассказал, что не расстроился из-за результатов, так как благодаря «Голосу» о нем узнали зрители. Исполнителя поддержали многие известные артисты, много теплых слов он услышал и от поклонников.
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