В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в зоне расположения угольных разрезов в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок был зафиксирован в 21:01 (17:01 мск) примерно в 12 км восточнее Искитима.
Как отметил исполняющий обязанности директора Алтае-Саянского филиала Виктор Соловьев в беседе с ТАСС, сейсмоактивность может быть связана с разработкой угольных месторождений. Прямой угрозы для населения нет.
Ранее у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2,9, пишет Ura.ru.
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