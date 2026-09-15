В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в зоне расположения угольных разрезов в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 21:01 (17:01 мск) примерно в 12 км восточнее Искитима.

Как отметил исполняющий обязанности директора Алтае-Саянского филиала Виктор Соловьев в беседе с ТАСС, сейсмоактивность может быть связана с разработкой угольных месторождений. Прямой угрозы для населения нет.

Ранее у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2,9, пишет Ura.ru.

