Переворот на рынке винила: Европейцы стали печатать пластинки в России
Глава лейбла Ubertrend Records Денни Кэй рассказал НСН о преимуществах производства виниловых пластинок в России.
Производство винила в Европе стало нерентабельным, поэтому западные музыканты печатают пластинки в России, заявил НСН владелец известного как в России, так и в Европе лейбла Ubertrend Records Денни Кэй.
«Мы решили сделать пластинку VA DUB TECHNO в России. Для нас главным критерием была репутация, основанная на том, какие артисты печатают на заводе свои альбомы, и технические возможности производства. Завод «Ультра Продакшн» отлично подошел под оба критерия, и непростая идея с цветом пластинки воплотилась абсолютно идеально. И, конечно, для нашего лейбла крайне важно качество звучания, мы очень довольны результатом», – сказал он.
Руководитель направления производства виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов подтвердил НСН: правила игры изменились – теперь заказчики со всего мира обращаются за тиражами в Россию.
«Мы готовы на равных конкурировать с западными производствами, потому что у нас есть всё необходимое: уникальное оборудование, позволяющее работать с разными звуковыми носителями, печать высочайшего уровня и, главное, профильные специалисты, которых на рынке буквально единицы. За последние полгода рост обращений со стороны переориентированных на российский рынок заказчиков составил порядка 15%, и мы уверены, что в ближайшее время эта тенденция только усилится. Мы гордимся, что «Ультра Продакшн» достойно представляет Россию в мировой индустрии производства винила», – сказал Богданов, занимающий также пост заместителя генерального директора «Мультимедиа Холдинга».
Сборники лейбла VA DUB TECHNO считаются культовыми, с них начинали свой путь уже ставшие всемирно известными российские Dub Techno, проекты Heavenchord, R.Hz и Dive Craft, Gera Frost (Ulun) и Mia Riddles, а также популярные артисты из Италии, Норвегии, США, Великобритании, Германии, Греции и других стран. В новой пластинке интересна также концепция оформления обложки в золото-черном тоне: главной темой стал стрит-арт в переулках и поезда.
На заводе по производству винила также рассказали НСН, что для реализации этой идеи инженеры вышли за общепринятые рамки и подобрали оттенок вручную: провели серию тестов с разным соотношением ПВХ-компаунда премиального уровня, калибровали давление станка и температурные матрицы. Именно из-за того, что все этапы производства находятся в одном месте, и удалось изготовить сложный цвет.
Ранее руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов заявил НСН, что стабильный спрос на винил наблюдается с мая по июль, в августе он вновь начинает расти и подходит к своему пику к Новому году.
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