Переворот на рынке винила: Европейцы стали печатать пластинки в России

Производство винила в Европе стало нерентабельным, поэтому западные музыканты печатают пластинки в России, заявил НСН владелец известного как в России, так и в Европе лейбла Ubertrend Records Денни Кэй.

«Мы решили сделать пластинку VA DUB TECHNO в России. Для нас главным критерием была репутация, основанная на том, какие артисты печатают на заводе свои альбомы, и технические возможности производства. Завод «Ультра Продакшн» отлично подошел под оба критерия, и непростая идея с цветом пластинки воплотилась абсолютно идеально. И, конечно, для нашего лейбла крайне важно качество звучания, мы очень довольны результатом», – сказал он.