Теннисистка Самсонова вышла во второй круг турнира в Мексике

Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в мексиканской Гвадалахаре.

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В матче первого круга Самсонова обыграла представительницу Франции Эльзу Жакмо. Россиянка одержала победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2. На следующем этапе она встретится с американкой Кайлой Дэй.

Людмила Самсонова занимает 50-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее спортсменка приняла участие в Открытом чемпионате США по теннису, пишет 360.ru. Самсонова проиграла австралийке Майе Джойнт на старте турнира.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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