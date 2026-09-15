Теннисистка Самсонова вышла во второй круг турнира в Мексике
Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в мексиканской Гвадалахаре.
В матче первого круга Самсонова обыграла представительницу Франции Эльзу Жакмо. Россиянка одержала победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2. На следующем этапе она встретится с американкой Кайлой Дэй.
Людмила Самсонова занимает 50-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее спортсменка приняла участие в Открытом чемпионате США по теннису, пишет 360.ru. Самсонова проиграла австралийке Майе Джойнт на старте турнира.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Соцфонд: Среднее пособие по беременности для студенток выросло до 96 тысяч рублей
- Битва с КНР и угроза человечеству: Почему Трамп не хочет замедлять темпы развития ИИ
- В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома
- Теннисистка Самсонова вышла во второй круг турнира в Мексике
- Над Россией сбили 222 беспилотника ВСУ
- Удар в Сызрани и «клоунада»: Как соблюдается «энергетическое перемирие» РФ и Украины
- Кириенко напомнил о присущем россиянам «гене победителей»
- При ракетной атаке в Таганроге повреждены склад Ozon и жилые дома
- Мерц: В конфликте на Украине настал решающий момент