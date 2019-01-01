Шнейдеров: Российскому успеху «Мстителей» поспособствовал Минкульт

Давид Шнейдеров: «Говорят, что «Мстители: Финал» могут «побить» в прокате даже «Аватар». Ну, посмотрим. «Звёздные войны: Пробуждение силы» тоже лихо стартовали, но не получилось. Могу сказать, что я оказался счастливей всех и посмотрел этот марвеловский аттракцион на Московском международном кинофестивале. Думаю, что изрядный вклад в кассовые сборы в нашей стране внесло (дай ему бог здоровья!) российское Министерство культуры и лично Владимир Ростиславович Мединский», - заметил кинокритик и журналист Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.

