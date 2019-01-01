Шнейдеров: Российскому успеху «Мстителей» поспособствовал Минкульт
Журналист и кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры.
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам. По итогам первого дня проката фильм выручил 157 миллионов долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам — картину «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшую в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов. В российский прокат фильм «Мстители: Финал» вышел в ночь с 28 на 29 апреля и собрал 99% всей аудитории кинотеатров на понедельник.
Давид Шнейдеров: «Говорят, что «Мстители: Финал» могут «побить» в прокате даже «Аватар». Ну, посмотрим. «Звёздные войны: Пробуждение силы» тоже лихо стартовали, но не получилось. Могу сказать, что я оказался счастливей всех и посмотрел этот марвеловский аттракцион на Московском международном кинофестивале. Думаю, что изрядный вклад в кассовые сборы в нашей стране внесло (дай ему бог здоровья!) российское Министерство культуры и лично Владимир Ростиславович Мединский», - заметил кинокритик и журналист Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.
Голосование на шоу «Голос.Дети» проверят на предмет накрутки и ботов
Голосование на шоу «Голос.Дети» проверят на предмет накрутки и ботов. К проверке привлекут экспертов официального партнера Интерпола компании Group-IB. Скандал вокруг финала шоу «Голос.Дети» разразился после того, как стало известно, что победительницей назвали дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. Многие поклонники проекта решили, что результаты финального голосования оказались подтасованными.
Давид Шнейдеров: «На мой взгляд, устраивать подобные шоу с детьми в высшей степени безнравственно. Мне кажется, это калечит детей. Дети не очень понимают, почему одни выигрывают, другие проигрывают. Это уродует людей, поэтому бедные дети!», - заявил он НСН.
Хабенский возглавит жюри «Кинотавра»
Актер и режиссер Константин Хабенский возглавит жюри основного конкурса открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который в 30-тый раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.
Давид Шнейдеров: «Я в этом году работал в жюри «Российская критика» Московского международного кинофестиваля. Тяжелая это работа. Мы спорили до хрипа. В общем, Костя, мужества тебе и удачи!», - пожелал он Хабенскому в эфире НСН.
Цирк дю Солей впервые отправится на гастроли в Саудовскую Аравию
Цирк дю Солей впервые отправится на гастроли в Саудовскую Аравию и ради этого готов подготовить специальные, более скромные костюмы. Перед началом тура артисты предстали перед специальной комиссией, которая впоследствии внесла некоторые коррективы в программу шоу. В частности, некоторым девушкам пришлось надеть лосины под юбки.
Давид Шнейдеров: «В общем, да, называется с волками жить – по-волчьи выть. Впрочем, наверное, это правильно», - отметил он в беседе с НСН.
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради сыграет в фантастическом триллере
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп, сыграет в новом научно-фантастическом триллере Voyagers («Путешественники»). Режиссером и сценаристом выступает создатель фильма «Дивергент» и сериала «Миллиарды» Нил Бергер. Участие в фильме также подтвердили Тай Шеридан и Финн Уайтхед.
Давид Шнейдеров: «Надеюсь, Лили-Роуз Депп попала в эту картину не так, как в шоу «Голос.Дети» попала дочь Алсу», - подчеркнул, общаясь с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.