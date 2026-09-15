В Воронежской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома

Четыре частных дома получили повреждения в результате падения обломков беспилотников в Воронежской области. Об этом написал губернатор Александр Гусев на платформе «Макс».

В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены промпредприятие и жилые объекты

Как отметил глава региона, всего над областью уничтожили 16 дронов.

«В одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домов», - указал Гусев.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Таганроге Ростовской области после ракетной атаки были повреждены окна в пяти домах и учебном заведении, склады компании Ozon и сельхозпредприятий, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры