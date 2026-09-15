В Воронежской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома
Четыре частных дома получили повреждения в результате падения обломков беспилотников в Воронежской области. Об этом написал губернатор Александр Гусев на платформе «Макс».
Как отметил глава региона, всего над областью уничтожили 16 дронов.
«В одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады четырех частных домов», - указал Гусев.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Таганроге Ростовской области после ракетной атаки были повреждены окна в пяти домах и учебном заведении, склады компании Ozon и сельхозпредприятий, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Битва с КНР и угроза человечеству: Почему Трамп не хочет замедлять темпы развития ИИ
- В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома
- Теннисистка Самсонова вышла во второй круг турнира в Мексике
- Над Россией сбили 222 беспилотника ВСУ
- Удар в Сызрани и «клоунада»: Как соблюдается «энергетическое перемирие» РФ и Украины
- Кириенко напомнил о присущем россиянам «гене победителей»
- При ракетной атаке в Таганроге повреждены склад Ozon и жилые дома
- Мерц: В конфликте на Украине настал решающий момент
- Кардиолог Минздрава рассказал о снижении доли смертей от болезней сердца