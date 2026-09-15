Соцфонд: Среднее пособие по беременности для студенток выросло до 96 тысяч рублей
Средний размер пособия по беременности и родам для россиянок-студенток очных отделений увеличился более чем вчетверо и приблизился к 100 тысячам рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.
С 1 сентября прошлого года в РФ изменили порядок расчета пособия по беременности и родам для очниц. Для определения размера выплаты применяется региональный прожиточный минимум трудоспособного населения.
«Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила вырос более чем в четыре раза и... составляет около 96 тысяч рублей», - сообщили в Соцфонде.
Ранее стало известно, что в Москве и Московской области размер назначаемого студенткам пособия по беременности и родам составил 135 тысяч и 103 тысячи рублей соответственно, пишет 360.ru.
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