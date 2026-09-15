В Белоруссии заявили, что страна не готовит наступательные действия

«Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные Силы... якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны», - указал Муравейко.

Замминистра добавил, что такие рассуждения «не имеют под собой никаких реальных направлений».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика проведет проверку армии вплоть до мобилизации, пишет Ura.ru.

