В Белоруссии заявили, что страна не готовит наступательные действия

Белоруссия не рассматривает возможность ведения каких-либо наступательных действий, заявил начальник генштаба, первый замминистра обороны республики Павел Муравейко. Об этом сообщили в белорусском Минобороны.

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«Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные Силы... якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны», - указал Муравейко.

Замминистра добавил, что такие рассуждения «не имеют под собой никаких реальных направлений».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика проведет проверку армии вплоть до мобилизации, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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