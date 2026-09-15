Названы лауреаты премии «Эмми-2026»

Награду в категории «Лучший драматический сериал» получил проект «Больница Питт». Сыгравший в этом сериале Ноа Уайли стал лауреатом в номинации «Лучший драматический актер», при этом награду как лучшая драматическая актриса получила Рэй Сихорн за проект «Одна из многих», пишет Ura.ru.

Лучшим комедийным сериалом стал «Бухта вдов», лучшим мини-сериалом - «ГКС. Сент-Луис».

Кроме того, специальную награду - гуманитарную премию Боба Хоупа - вручили звезде трилогии «Назад в будущее» Майклу Джею Фоксу.

