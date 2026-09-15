В Пусане четыре человека пострадали из-за аварии на российском судне

Как минимум четверо россиян пострадали из-за утечки хладагента на российском рыболовном судне «Калтан» в порту южнокорейского города Пусан. Об этом заявили в генеральном консульстве России.

По данным ведомства, авария произошла 15 сентября около 08:37 (02:37 мск).

«В результате... пострадали 4 гражданина России, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», - указали в генконсульстве.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с капитаном корабля и местными властями.

По данным СМИ, на судне произошла утечка фреона, который используют в холодильном оборудовании и кондиционерах. Корабль стоял на якоре с целью ремонта, на борту находились 15 человек.

Ранее в Ормузском проливе супертанкер Sidr попал в «инцидент, связанный с безопасностью» при пересечении акватории, погибли два моряка, напоминает 360.ru.

