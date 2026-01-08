У заболевших в отеле в Сочи юных спортсменов выявили норовирус

Норовирус II генотипа обнаружили у детей, заболевших в отеле в Сочи. Об этом заявило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Накануне стало известно, что в гостинице в поселке Лоо в Лазаревском районе отравились двадцать детей 10-12 лет, прибывших для участия в соревнованиях по регби.

«В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора... установлен возбудитель - норовирус 2-го генотипа», - рассказали в ведомстве.

Пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением медиков и получают лечение. Постояльцы гостиницы, вступившие в контакт с заболевшими, под усиленным медицинским наблюдением, новых заражений не выявлено.

