NASA может досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС
NASA изучает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает портал Spaceflight Now со ссылкой на агентство.
Ведомство опубликовало заявление о переносе выхода в открытый космос, запланированного на 8 января, из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа миссии. В NASA подчеркнули, что космонавт находится в стабильном состоянии.
«Безопасное проведение наших миссий - наш высочайший приоритет, и мы активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11», - указало ведомство.
Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 пристыковался к МКС в августе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Члены миссии - россиянин Олег Платонов, американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, специалист из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.
