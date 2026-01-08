Генпрокуратура РФ добилась блокировки 117 тысяч мошеннических сайтов

Свыше 175 тысяч сайтов, в том числе имеющих отношение к мошенническим схемам, заблокировали в России за пять лет по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2021-2025 годах Генпрокуратура приняла меры к блокировке 175,2 тысячи сайтов, пишет RT.

«Из них 117,6 тыс. ресурсов содержали сведения о незаконной финансовой деятельности», - отмечается в сообщении.

К такой деятельности относятся финансовые пирамиды, нелегальные кредитование и операции на рынке ценных бумаг, другие нарушающие закон финансовые операции, в том числе мошеннические.

Кроме того, 64 заблокированных портала касались оскорбления государственных символов, 56 тысяч - предложений о покупке поддельных документов, 1,6 тысячи - предоставления незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции.

Между тем суд в Москве запретил к распространению несколько сайтов, которые предлагали неодимовые магниты для манипуляций с приборами учета коммунальных услуг.

