Над Краснодарским краем уничтожили 11 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 11 дронов ВСУ в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны.

Над российскими регионами уничтожили 66 украинских дронов

«Уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», - говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск, пишет RT.

Ранее над регионами России нейтрализовали 66 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбили в том числе над Кубанью, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Брянской областями.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайПВОБеспилотникиМинобороны

