Над Краснодарским краем уничтожили 11 беспилотников ВСУ
8 января 202609:28
Дежурные средства ПВО ликвидировали 11 дронов ВСУ в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны.
«Уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», - говорится в заявлении.
Ведомство уточнило, что дроны сбили в период с 07.00 до 09.00 мск, пишет RT.
Ранее над регионами России нейтрализовали 66 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбили в том числе над Кубанью, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Брянской областями.
