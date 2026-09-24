В Минске опровергли публикацию от имени КГБ о срыве подготовки диверсии в РФ

«КГБ Беларуси 24/7 проводит работу по нейтрализации угроз национальной безопасности. Тем не менее сообщение про «разоблаченную ДРГ» не соответствует действительности и является фейком», — говорится в публикации.

Отмечается, что информация была размещёна в фейковом аккаунте КГБ. Сделано это было ночью, чтобы затруднить проверку информации.

Журналисты портала news.by, в свою очередь, пришли к выводу, что поддельную страницу белорусского ведомства «под крышей спецслужб Польши и, вероятно, ряда стран Балтии при поддержке киберпредателей».

Ранее КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под прикрытием радиолюбительской деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

