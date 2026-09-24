Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

На совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии «Единая Россия» он указал, что российский лидер полагает, что Володин «может с успехом продолжить эту должность».

«Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслав Викторовича в этом качестве», - сказал политик.

Ранее гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, что Конституция РФ не предусматривает назначение председателя Госдумы президентом или утверждение им кандидатуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

