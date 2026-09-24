Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

Президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы девятого созыва. Как пишет RT, об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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На совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии «Единая Россия» он указал, что российский лидер полагает, что Володин «может с успехом продолжить эту должность».

«Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслав Викторовича в этом качестве», - сказал политик.

Ранее гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, что Конституция РФ не предусматривает назначение председателя Госдумы президентом или утверждение им кандидатуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ГосдумаДмитрий МедведевВладимир ПутинВячеслав Володин

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