Суд признал права Жукова и Потехина на 12 фонограмм группы «Руки Вверх»

Основатели группы «Руки Вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин выиграли в суде спор с музыкальным лейблом «Джем» относительно авторства фонограмм коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.

Подпись продюсера Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной

Речь идёт о фонограммах 12 песен группы с вышедшего в 1998 году альбома «Сделай погромче!», в том числе «Крошка моя» и «Чужие губы». Ответчик утверждал, что права на них принадлежат ему.

Арбитражный суд Москвы признал, что права на указанные фонограммы принадлежат Жукову и Потехину, которые были их изготовителями.

Ранее Потехин заявил, что у гендиректора «Джема» Андрея Черкасова не было прав на песни «Руки Вверх», а все предоставленные им документы являются фальшивыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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