Суд признал права Жукова и Потехина на 12 фонограмм группы «Руки Вверх»

Речь идёт о фонограммах 12 песен группы с вышедшего в 1998 году альбома «Сделай погромче!», в том числе «Крошка моя» и «Чужие губы». Ответчик утверждал, что права на них принадлежат ему.

Арбитражный суд Москвы признал, что права на указанные фонограммы принадлежат Жукову и Потехину, которые были их изготовителями.

Ранее Потехин заявил, что у гендиректора «Джема» Андрея Черкасова не было прав на песни «Руки Вверх», а все предоставленные им документы являются фальшивыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

