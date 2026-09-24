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Генеральный директор кластера КИОН, в который входят онлайн-кинотеатр, музыкальный стриминг и книжный сервис, Кирилл Тренин в интервью НСН рассказал о лидерах новой рок-волны, музыкальных и литературных трендах.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных

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Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны переместится в ближайший уикенд на восточные рубежи России. Группа «Звери» выступит в Благовещенске и Хабаровске, Вячеслав Бутусов отправится в Красноярск и Новосибирск, «Чиж&Co» порадует фанатов во Владивостоке и Находке, а «КняZz» даст панк-рока Петропавловску-Камчатскому.

Оренбург и Архангельск увидят группу «Пикник», «Кино» даст большой концерт в Калининграде, а «Моральный кодекс» отправится в Воронеж. Московскую публику порадует «Калинов мост» а в Санкт-Петербурге выступит группа «7Б».

Ну а Кирилл Тренин назвал лидеров новой рок-волны и указал на сегодняшние тренды.

«Современные школьники уже переосмысляют андеграунд 2000-х, поэтому запрос на более раннюю музыку, скорее всего, будет только усиливаться за счет ее крафтовости и искренности, идущей в противовес сгенерированному ритму ИИ-синглов. Безусловно, эти качества присущи и новой волне музыкантов, таких как Cupsize, "Дайте танк (!)", "Хадн дадн" и других. Они экспериментируют со звучанием и подачей, ища свежий подход к созданию треков, появляющихся на стыке разных жанров», - отметил он.

Тренин также выбрал главных рокерш нашего времени.

«На мой взгляд, Диана Арбенина входит в число главных рок-артистов современной отечественной сцены в целом. Также как и Zivert, но уже в категории поп-музыки. Многочисленные прослушивания их треков говорят сами за себя. Среди других знаковых представительниц рок-направления хочется отметить Жанну Агузарову и ее уникальный вокал, который можно услышать в ранних записях группы "Браво". Зарубежный рок сложно представить без Эми Уайнхаус, Дебби Харри из Blondie и Бет Гиббонс, солирующей в Portishead», - подчеркнул собеседник НСН.

