«Хтонь и крафт против ИИ»: Кирилл Тренин рассказал о трендах в музыке и литературе
Школьники переосмысляют андеграунд «нулевых», делая выбор в пользу «крафтовой» музыки, сказал в эфире НСН Кирилл Тренин и назвал романы, потеснившие в списке модного чтения Цыпкина, Пелевина и Водолазкина.
Музыка: Крафт против ИИ
Генеральный директор кластера КИОН, в который входят онлайн-кинотеатр, музыкальный стриминг и книжный сервис, Кирилл Тренин в интервью НСН рассказал о лидерах новой рок-волны, музыкальных и литературных трендах.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных
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Эпицентр рок-н-ролльной жизни страны переместится в ближайший уикенд на восточные рубежи России. Группа «Звери» выступит в Благовещенске и Хабаровске, Вячеслав Бутусов отправится в Красноярск и Новосибирск, «Чиж&Co» порадует фанатов во Владивостоке и Находке, а «КняZz» даст панк-рока Петропавловску-Камчатскому.
Оренбург и Архангельск увидят группу «Пикник», «Кино» даст большой концерт в Калининграде, а «Моральный кодекс» отправится в Воронеж. Московскую публику порадует «Калинов мост» а в Санкт-Петербурге выступит группа «7Б».
Ну а Кирилл Тренин назвал лидеров новой рок-волны и указал на сегодняшние тренды.
«Современные школьники уже переосмысляют андеграунд 2000-х, поэтому запрос на более раннюю музыку, скорее всего, будет только усиливаться за счет ее крафтовости и искренности, идущей в противовес сгенерированному ритму ИИ-синглов. Безусловно, эти качества присущи и новой волне музыкантов, таких как Cupsize, "Дайте танк (!)", "Хадн дадн" и других. Они экспериментируют со звучанием и подачей, ища свежий подход к созданию треков, появляющихся на стыке разных жанров», - отметил он.
Тренин также выбрал главных рокерш нашего времени.
«На мой взгляд, Диана Арбенина входит в число главных рок-артистов современной отечественной сцены в целом. Также как и Zivert, но уже в категории поп-музыки. Многочисленные прослушивания их треков говорят сами за себя. Среди других знаковых представительниц рок-направления хочется отметить Жанну Агузарову и ее уникальный вокал, который можно услышать в ранних записях группы "Браво". Зарубежный рок сложно представить без Эми Уайнхаус, Дебби Харри из Blondie и Бет Гиббонс, солирующей в Portishead», - подчеркнул собеседник НСН.
Театр и литература: Мода, хтонь и Домогаров
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных, спектакль «Пётр I» в Малом театре, «Чайка с продолжением» Константина Богомолова в Театре на Бронной и спектакль по Булгакову «Роман» с Максимом Авериным и Александром Домогаровым (на фото) в Театре Российской Армии.
Театралы Петербурга выбрали «12 стульев» и «Демона Онегина», а в Воронеже увидят Елизавету Боярскую в роли Марины Цветаевой в спектакле «137. Сны о страсти и смерти».
Кирилл Тренин назвал имена новых «модных» писателей и рекомендовал феноменальный хоррор.
«Я бы посоветовал обратить внимание на роман Настасьи Реньжиной "Бабушка сказала сидеть тихо". Это психологический хоррор, погружающий в атмосферу русской хтони. Книга вышла некоторое время назад, но обрела феноменальный успех в этом году и в бумажном, цифровых форматах. Дополнительно я бы порекомендовал романы Веры Богдановой "Царствие мне небесное" и Сергея Шаргунова "Попович". Они вошли в список модного чтения на сегодняшний день, потеснив Александра Цыпкина, Виктора Пелевина и Евгения Водолазкина, которые остаются по-прежнему знаковыми авторами», - посоветовал он.
Кино: От Борисова до Козловского
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым (на фото). На экраны также выйдет историческая драма «Романовы. Преданность и предательство». Кроме того, эксперты прогнозируют успех второй части американского триллера о девушках-экстремалках «Вышка».
Со своей стороны, Кирилл Тренин рекомендовал сериалы-хиты с Данилой Козловским и Евгением Цыгановым.
«В числе наших оригинальных проектов, ставших хитами по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре, "Бар «Один звонок»" с Данилой Козловским, "Отпечатки" с актерским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева, а также "Первый номер", главную роль в котором исполнил Евгений Цыганов. Из купленных фильмов и сериалов большим спросом пользовались и продолжают привлекать публику картины "Холод" и "Горничная", предвидим ажиотаж вокруг "Закулисья реальности"», - отметил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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