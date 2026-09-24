Учительницу из Нижневартовска, уволенную за оскорбление ученицы, восстановили на работе, также школа должна будет выплатить ей компенсацию 912 тыс. рублей, сообщает канал Mash. Инцидент произошел в 2024 году, в ходе междугородней поездки у женщины возник с девятиклассницей. После разбирательств педагога уволили, однако она обратилась в суд, отрицая факт рукоприкладства. Суд признал увольнение незаконным. Волынец призвала не забывать о контексте конфликта.

«Я считаю, что нельзя не только детей, но вообще никого оскорблять, унижать, обижать, дискриминировать. А у учителя все-таки есть власть. Он по отношению к ребенку выступает не просто как взрослый человек, но и как старший по званию. То, что мы обсуждаем широко эту историю в СМИ, это тоже вклад в общее дело, который должен лишний раз подтвердить, что морально-этический статус педагога должен быть на пьедестале. Но давайте не забывать, что учителя — это тоже люди, что иногда слова могут быть выдернуты из контекста, мы не знаем, что предшествовало этой ситуации. Осудить человека просто, наказать его — это всегда легче, чем разобраться в причине этого конфликта. Я сейчас не оправдываю такое неэтичное поведение, но все-таки надо понимать, что все мы люди, и всегда можно найти какой-то общий знаменатель, прийти к какому-то консенсусу», — подчеркнула собеседница НСН.

Комментируя вызвавшее общественный резонанс решение суда, она подчеркнула, что общественность может не знать всех фактов, которыми располагал суд.

«Суд выносит свое решение на основании совокупности фактов. Не все эти факты могут быть известны общественности, в том числе через СМИ. И уподобляться бабушкам на лавочке около подъезда и об этом рассуждать, я думаю, крайне неправильно и неуважительно по отношению к суду. Конечно, когда учитель превышает морально допустимые нормы, это неприемлемо, в принципе. Но здесь, вероятно, суд учел какие-то другие факторы. Возможно, по регламентам факта сказанного учителем было недостаточно для отстранения специалиста от работы. Если сотрудника безосновательно отстранили от работы, конечно, работодатель, а в данном случае школа, обязан компенсировать простой специалисту. И, наверное, стороны примирились, потому что суд это тоже учитывает. Если учитель принес официальное извинение ребенку при классе, при котором было это оскорбление нанесено, то, я думаю, что это тоже очень хороший урок не только для учителя, но и для всех участников этого конфликта», — отметила она.