Силуанов назвал размер МРОТ в 2027 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году увеличится на 6,8%. Как пишет RT, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
На заседании правительства РФ он отметил, что в результате МРОТ в следующем году увеличится до 28 935 рублей. В настоящее время он составляет 27 093 рублей.
«Задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году, будет выполнена», - заключил министр.
Ранее в Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» не ниже МРОт для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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