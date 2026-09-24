Силуанов назвал размер МРОТ в 2027 году

На заседании правительства РФ он отметил, что в результате МРОТ в следующем году увеличится до 28 935 рублей. В настоящее время он составляет 27 093 рублей.

«Задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году, будет выполнена», - заключил министр.

Ранее в Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» не ниже МРОт для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

