Силуанов назвал размер МРОТ в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году увеличится на 6,8%. Как пишет RT, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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На заседании правительства РФ он отметил, что в результате МРОТ в следующем году увеличится до 28 935 рублей. В настоящее время он составляет 27 093 рублей.

«Задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году, будет выполнена», - заключил министр.

Ранее в Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» не ниже МРОт для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МРОТАнтон СилуановМинфин РФ

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