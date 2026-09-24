В Казахстане объявили общенациональный траур после гибели военных на Каспии
Общенациональный траур объявили в Казахстане 25 сентября после гибели военных на Каспии. Как пишет RT, соответствующее решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Инцидент произошёл 24 сентября. Во время учений 19 военнослужащих ВМС Казахстана унесло в Каспийское море. Погибли девять из них, ещё троих удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.
«В связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области объявить 25 сентября 2026 года общенациональный траур», - говорится в сообщении.
Ранее в Новороссийске был объявлен траур по погибшим при атаке беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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