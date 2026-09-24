Цифровое государство: Чем вызван рост объема интернет-трафика в России
Рост объемов данных требует серьезной модернизации инфраструктуры, заявил НСН интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Главным фактором увеличения интернет-трафика в ближайшие годы в России станет не бытовое потребление, а масштабная цифровизация экономики, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Российский интернет-трафик в ближайшие четыре года вырастет в 2,5 раза, заявил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин, выступая на 31-й Международной конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания в РФ Satcomrus-2026.
«Трафик растет за счет промышленности, транспорта, обороны, здравоохранения и финтеха. Наращивается концепция цифрового государства, где данные собираются автоматически через мобильный интернет. Цифровое государство пока еще на начальной стадии. Наша цифровая экосистема уже опережает многие развитые страны — иностранцы часто удивляются уровню нашего финтеха, доступности Wi-Fi и цифровизации транспорта. При этом рядовые абоненты не станут платить больше: личного трафика нам уже достаточно. Даже развертывание 5G нужно в первую очередь для работы обеспечивающей нас инфраструктуры», - пояснил Букштейн.
Однако лавинообразный рост объемов данных требует серьезной модернизации инфраструктуры, обратил внимание эксперт. Ситуация усложняется тем, что обновлять сети операторам приходится в условиях импортозамещения, когда западные вендоры полностью покинули российский рынок. По мнению аналитика, отрасль связи оказалась в уникальном положении, поскольку она обеспечивает жизнедеятельность абсолютно всех критически важных сфер страны.
«Обновление сетей потребует времени, сил и серьезных затрат. Поставщики, снабжавшие нас последние 20 лет, ушли, и их оборудование нужно полностью замещать. Параллельно с 5G специалисты уже смотрят на 6G, ведь поколения связи меняются каждые десять лет. В отличие от индустрии моды или красоты, телеком обслуживает всю экономику, включая оборонный сектор и гражданскую авиацию. Разработки ведутся, и хотя из-за ухода партнеров мы немного отстали с 5G, сейчас процесс идет на базе собственных отечественных решений», - отметил собеседник НСН.
Помимо технологической независимости, перед российским телекомом стоит вызов географический. Покрытие качественной связью удаленных территорий России требует колоссальных инвестиций, сопоставимых по масштабам с государственными программами.
«Россия — одна из крупнейших стран мира по территории, и обеспечивать ее радиосвязью очень недешево. Сейчас действует программа цифровизации малых населенных пунктов, которых тысячи. Дойти до каждого поселка — это огромные затраты на вышки, оптоволокно, приемопередатчики и энергоснабжение. Пока этот процесс обеспечивается синергией госбюджета и частного капитала, мы будем идти вперед», - считает Букштейн.
Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков ранее рассказал НСН, когда сеть 5G в РФ заработает полноценно.
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