Однако лавинообразный рост объемов данных требует серьезной модернизации инфраструктуры, обратил внимание эксперт. Ситуация усложняется тем, что обновлять сети операторам приходится в условиях импортозамещения, когда западные вендоры полностью покинули российский рынок. По мнению аналитика, отрасль связи оказалась в уникальном положении, поскольку она обеспечивает жизнедеятельность абсолютно всех критически важных сфер страны.

«Обновление сетей потребует времени, сил и серьезных затрат. Поставщики, снабжавшие нас последние 20 лет, ушли, и их оборудование нужно полностью замещать. Параллельно с 5G специалисты уже смотрят на 6G, ведь поколения связи меняются каждые десять лет. В отличие от индустрии моды или красоты, телеком обслуживает всю экономику, включая оборонный сектор и гражданскую авиацию. Разработки ведутся, и хотя из-за ухода партнеров мы немного отстали с 5G, сейчас процесс идет на базе собственных отечественных решений», - отметил собеседник НСН.

Помимо технологической независимости, перед российским телекомом стоит вызов географический. Покрытие качественной связью удаленных территорий России требует колоссальных инвестиций, сопоставимых по масштабам с государственными программами.

«Россия — одна из крупнейших стран мира по территории, и обеспечивать ее радиосвязью очень недешево. Сейчас действует программа цифровизации малых населенных пунктов, которых тысячи. Дойти до каждого поселка — это огромные затраты на вышки, оптоволокно, приемопередатчики и энергоснабжение. Пока этот процесс обеспечивается синергией госбюджета и частного капитала, мы будем идти вперед», - считает Букштейн.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков ранее рассказал НСН, когда сеть 5G в РФ заработает полноценно.