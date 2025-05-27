В Госдуме осудили существование денежных выплат для беременных школьниц

По мнению политика, главы регионов неправильно поняли рекомендации Министерства труда. Она посчитала, что их действия по поддержке демографии вызывают непонимание и недоумение.

«По нашему семейному законодательству, дети — это граждане в возрасте до 18 лет, несовершеннолетние, поэтому поощрять беременность несовершеннолетних, конечно, по меньшей мере неграмотно. Куда в подоле принесет школьница этого ребенка? Что же мы делаем? Поэтому я категорически против», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Ряд субъектов ввел единовременные выплаты для школьниц, если они забеременеют. Размер такого пособия составляет от 100 до 150 тысяч рублей. Такая инициатива уже появилась в Орловской, Брянской, Кемеровской, Тверской областях и в Алтайском крае.

Останина подчеркнула, что эти меры могут приниматься из-за того, чтобы выполнить задачи национальных проектов по демографии любой ценой. Она осудила желание регионов стимулировать рождаемость еще в школе и объявила, что подготовит обращение к Министерству труда по данному вопросу. Депутат добавила, что, если Минтруд не осудит происходящее, то она обратится к главе правительства России Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что выплату 100 тысяч рублей планируют ввести для беременных студенток в Петербурге, напоминает НСН.