СМИ: В ФБР нашли документы из досье о «русском следе» Трампа в секретной комнате
В здании ФБР были обнаружены документы, связанные с так называемым досье о «русском следе» Дональда Трамп, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, материалы находились в закрытом помещении, предназначенном для хранения секретных бумаг, подлежащих уничтожению.
Как утверждает Fox News, директор ФБР Кэш Патель обнаружил в этой комнате мешки для сжигания, в которых хранились конфиденциальные документы с грифом «секретно» и выше.
Ряд из них, как утверждается, содержал данные от зарубежных источников американского разведсообщества. В этих материалах якобы указывалось, что ФБР будет задействовано в распространении информации о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru