СМИ: В ФБР нашли документы из досье о «русском следе» Трампа в секретной комнате

В здании ФБР были обнаружены документы, связанные с так называемым досье о «русском следе» Дональда Трамп, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, материалы находились в закрытом помещении, предназначенном для хранения секретных бумаг, подлежащих уничтожению.