СМИ: В ФБР нашли документы из досье о «русском следе» Трампа в секретной комнате

В здании ФБР были обнаружены документы, связанные с так называемым досье о «русском следе» Дональда Трамп, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, материалы находились в закрытом помещении, предназначенном для хранения секретных бумаг, подлежащих уничтожению.

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Как утверждает Fox News, директор ФБР Кэш Патель обнаружил в этой комнате мешки для сжигания, в которых хранились конфиденциальные документы с грифом «секретно» и выше.

Ряд из них, как утверждается, содержал данные от зарубежных источников американского разведсообщества. В этих материалах якобы указывалось, что ФБР будет задействовано в распространении информации о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФБРДональд Трамп

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