В центре Уфы обрушилось здание бывшего техникума

В центре Уфы произошло обрушение многоквартирного здания, ранее использовавшегося как общежитие одного из местных техникумов. Об этом сообщили экстренные службы.

По данным спасателей, дом находился в заброшенном состоянии и подлежал сносу, однако до момента обрушения был подключен к электроснабжению. Власти заявили, что энергоснабжение экстренно отключается.

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Несмотря на то что здание официально не эксплуатировалось, сотрудники МЧС проверяют завалы на наличие возможных пострадавших.

Район вокруг обрушившегося дома оцеплен, на месте работают оперативные службы и представители городских властей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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