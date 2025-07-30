В центре Уфы обрушилось здание бывшего техникума

В центре Уфы произошло обрушение многоквартирного здания, ранее использовавшегося как общежитие одного из местных техникумов. Об этом сообщили экстренные службы.

По данным спасателей, дом находился в заброшенном состоянии и подлежал сносу, однако до момента обрушения был подключен к электроснабжению. Власти заявили, что энергоснабжение экстренно отключается.