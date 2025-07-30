В центре Уфы обрушилось здание бывшего техникума
В центре Уфы произошло обрушение многоквартирного здания, ранее использовавшегося как общежитие одного из местных техникумов. Об этом сообщили экстренные службы.
По данным спасателей, дом находился в заброшенном состоянии и подлежал сносу, однако до момента обрушения был подключен к электроснабжению. Власти заявили, что энергоснабжение экстренно отключается.
Несмотря на то что здание официально не эксплуатировалось, сотрудники МЧС проверяют завалы на наличие возможных пострадавших.
Район вокруг обрушившегося дома оцеплен, на месте работают оперативные службы и представители городских властей, передает «Радиоточка НСН».
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