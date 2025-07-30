Индия не изменила позицию по торговому соглашению с США после заявления Трампа

Индийское правительство заявило о намерении продолжать курс на заключение двустороннего торгового соглашения с США, несмотря на недавнее заявление президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В заявлении подчеркивается, что Нью-Дели и Вашингтон в последние месяцы вели переговоры о соглашении, которое будет «справедливым, сбалансированным и взаимовыгодным».

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Индийские власти подчеркнули, что по-прежнему привержены этой цели.

Власти Индии также заверили, что будут принимать «все необходимые шаги для защиты национальных интересов», уделяя особое внимание поддержке фермеров, предпринимателей, а также микро-, малых и средних предприятий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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