Индия не изменила позицию по торговому соглашению с США после заявления Трампа

Индийское правительство заявило о намерении продолжать курс на заключение двустороннего торгового соглашения с США, несмотря на недавнее заявление президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В заявлении подчеркивается, что Нью-Дели и Вашингтон в последние месяцы вели переговоры о соглашении, которое будет «справедливым, сбалансированным и взаимовыгодным».