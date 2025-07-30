Минералка вместо моря: Догонит ли Архыз Кисловодск с Баден-Баденом
Архызу не хватает новых отелей и мест отдыха для «горных» туристов, сказал в эфире НСН Дмитрий Арутюнов, подтвердив интерес туристов к ретриту и лечебным водам.
Курорты Кавказских Минеральых Вод могут заменить россиянам морской отдых лечебными процедурами и трекингом, при этом в соседнем Архызе пока не очень развита инфраструктура, объяснил в интервью НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил курорт Архыз в Карачаево-Черкесии, назвав его красивым местом. Глава этой республики Рашид Темрезов в ответ отчитался, что в 2024 году Архыз посетили 2,3 млн человек, пообещав открытие там аэропорта в 2029 году. Арутюнов отметил, что курорты Кавказа нуждаются в «раскрутке».
«Наши Кавказские Минеральные Воды - это тема, которая, нуждается в большей раскрутке. Это было популярно, когда наши мамы, папы, бабушки и дедушки ездили отдыхать "на воды", а потом эта тема плавно заместилась Карловыми Варами и прочими Баден-Баденами. Организм периодически нуждается в перезагрузке и, многие едут на всякие ретриты, занимаются здоровьем, очищением организма. Те немногие лечебницы хорошего уровня, которые существуют сегодня, работают с большой нагрузкой. Архыз, обладая источниками минеральной воды, мог бы вписаться в эту структуру, а не только Кисловодск и Пятигорск. У нас почему-то все активный отдых связывают только с морем, но это не совсем правильно. Еще есть минеральные воды, а также прекрасные трекинги по Кавказским горам. То, что раньше было походами, сейчас называется модным словом трекинг», - отметил эксперт.
При этом он указал на инфраструктурные проблемы Архыза.
«К сожалению, там нуждается в совершенствовании инфраструктура. Какие-то маленькие частные отельчики начали строить, но нужна глобальная реконструкция и реновация больших объектов, которые нам достались еще со времен Советского Союза. Если говорить о трекинге, для этого нужны более оборудованные стоянки, где люди могли бы разбить палатки или переночевать в комфортных условиях, как раньше было на турбазах. Если туда правильно и аккуратно вложить средства, то это будет очень интересный курорт», - заключил собеседник НСН.
Кавказские Минеральные Воды – группа курортов в Ставропольском крае, в которую входят Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды, а также ряд других городов и районов.
В середине июля 2025 года открылся после трехлетнего перерыва аэропорт Геленджика. Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что туда будут прилетать порядка 200 тысяч человек в год, назвав это «каплей в море» по сравнению с загрузкой аэропорта Сочи.
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