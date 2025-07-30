Курорты Кавказских Минеральых Вод могут заменить россиянам морской отдых лечебными процедурами и трекингом, при этом в соседнем Архызе пока не очень развита инфраструктура, объяснил в интервью НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил курорт Архыз в Карачаево-Черкесии, назвав его красивым местом. Глава этой республики Рашид Темрезов в ответ отчитался, что в 2024 году Архыз посетили 2,3 млн человек, пообещав открытие там аэропорта в 2029 году. Арутюнов отметил, что курорты Кавказа нуждаются в «раскрутке».