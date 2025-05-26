Сенатор Епифанова заявила, что зарплата домохозяйкам повысит рождаемость
Сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова заявила, что ежемесячные выплаты домохозяйкам улучшат демографию и повысит социальную стабильность в стране.
Она уточнила, что соответствующие выплаты должны быть направлены на те семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.
В беседе с «Газетой.Ru» сенатор уточнила, что практика социальной поддержки домохозяек существует и в других странах мира.
Ранее депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили предоставлять самозанятым россиянкам право получать оплачиваемые больничные, выплаты по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет, напоминает телеканал 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru