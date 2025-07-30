Август пройдет без бурь, но метеозависимым стоит приготовиться к всплескам

Полноценных магнитных бурь в августе не ожидается, сообщает ОТР со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН. Геомагнитная обстановка, по данным ученых, будет спокойнее, чем в июне и июле, хотя в отдельные дни возможны слабые возмущения, способные повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

По данным телеканала, небольшие всплески магнитной активности прогнозируются 7-8, 19-20 и 28-29 августа. В остальное время магнитное поле Земли будет стабильным. Врач общей практики Роман Фишкин отметил, что у чувствительных людей в такие дни возможны скачки давления, головные боли и тревожность, особенно у пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На Земле внезапно началась магнитная буря

Специалист рекомендовал в периоды магнитных возмущений избегать физических перегрузок, стресса, тяжелой пищи и алкоголя. Также он советует следить за режимом сна и питьевой нагрузкой. Людям с хроническими болезнями важно заранее обсудить с врачом корректировку лечения.

Хотя точной научной связи между магнитными бурями и ухудшением здоровья пока не установлено, по словам Фишкина, в дни геомагнитных всплесков действительно фиксируется рост обращений за медицинской помощью, в том числе по поводу гипертонических кризов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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