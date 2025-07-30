Август пройдет без бурь, но метеозависимым стоит приготовиться к всплескам

Полноценных магнитных бурь в августе не ожидается, сообщает ОТР со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН. Геомагнитная обстановка, по данным ученых, будет спокойнее, чем в июне и июле, хотя в отдельные дни возможны слабые возмущения, способные повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

По данным телеканала, небольшие всплески магнитной активности прогнозируются 7-8, 19-20 и 28-29 августа. В остальное время магнитное поле Земли будет стабильным. Врач общей практики Роман Фишкин отметил, что у чувствительных людей в такие дни возможны скачки давления, головные боли и тревожность, особенно у пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.