Авиакомпании не всегда могут обеспечить питание и гостиницу при массовых сбоях
При массовых задержках рейсов, связанных с режимом «Ковер», авиакомпании обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и, в случае ночной задержки свыше шести часов, — предоставить гостиницу. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в комментарии «ФедералПресс».
Он отметил, что в последние месяцы авиаперевозчики заранее уведомляют о задержках через сообщения и рассылки, однако в условиях массовых ограничений, вызванных мерами безопасности, оперативно исполнить все обязательства бывает трудно. Гусаров призвал пассажиров проявлять понимание в таких ситуациях.
По словам эксперта, даже если перевозчик предоставит базовую компенсацию, она, как правило, покрывает только минимальные расходы — напитки и питание. Он уточнил, что ответственность за рейсы турпакетов лежит на туроператорах, особенно в случае чартерных перевозок.
Гусаров также добавил, что при длительных ограничениях, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, авиакомпании не несут ответственности за выполнение своих обязательств, поскольку действуют в рамках решений государственных органов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиакомпании не всегда могут обеспечить питание и гостиницу при массовых сбоях
- Юрист рассказал, как через суд вернуть имущество, отданное мошенникам
- В центре Уфы обрушилось здание бывшего техникума
- Минералка вместо моря: Догонит ли Архыз Кисловодск с Баден-Баденом
- СМИ: В ФБР нашли документы из досье о «русском следе» Трампа в секретной комнате
- Грэм: Трамп готов ввести пошлины против импортеров нефти из РФ
- Хитрый ход: Как Сара Джессика Паркер очутилась в жюри «Букера»
- Индия не изменила позицию по торговому соглашению с США после заявления Трампа
- В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев
- Спикер парламента Турции выразил оптимизм в вопросе урегулирования на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru