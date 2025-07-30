Авиакомпании не всегда могут обеспечить питание и гостиницу при массовых сбоях

При массовых задержках рейсов, связанных с режимом «Ковер», авиакомпании обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и, в случае ночной задержки свыше шести часов, — предоставить гостиницу. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в комментарии «ФедералПресс».

Он отметил, что в последние месяцы авиаперевозчики заранее уведомляют о задержках через сообщения и рассылки, однако в условиях массовых ограничений, вызванных мерами безопасности, оперативно исполнить все обязательства бывает трудно. Гусаров призвал пассажиров проявлять понимание в таких ситуациях.

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По словам эксперта, даже если перевозчик предоставит базовую компенсацию, она, как правило, покрывает только минимальные расходы — напитки и питание. Он уточнил, что ответственность за рейсы турпакетов лежит на туроператорах, особенно в случае чартерных перевозок.

Гусаров также добавил, что при длительных ограничениях, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, авиакомпании не несут ответственности за выполнение своих обязательств, поскольку действуют в рамках решений государственных органов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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