Авиакомпании не всегда могут обеспечить питание и гостиницу при массовых сбоях

При массовых задержках рейсов, связанных с режимом «Ковер», авиакомпании обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и, в случае ночной задержки свыше шести часов, — предоставить гостиницу. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в комментарии «ФедералПресс».

Он отметил, что в последние месяцы авиаперевозчики заранее уведомляют о задержках через сообщения и рассылки, однако в условиях массовых ограничений, вызванных мерами безопасности, оперативно исполнить все обязательства бывает трудно. Гусаров призвал пассажиров проявлять понимание в таких ситуациях.