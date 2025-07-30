Юрист рассказал, как через суд вернуть имущество, отданное мошенникам

Вернуть имущество, переданное телефонным мошенникам, можно через суд, если будет доказано, что на момент сделки пострадавший находился в ограниченно вменяемом состоянии. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с NEWS.ru.

В качестве примера он привел случай с певицей Ларисой Долиной, которая едва не лишилась квартиры в Хамовниках.