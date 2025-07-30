Юрист рассказал, как через суд вернуть имущество, отданное мошенникам

Вернуть имущество, переданное телефонным мошенникам, можно через суд, если будет доказано, что на момент сделки пострадавший находился в ограниченно вменяемом состоянии. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с NEWS.ru.

В качестве примера он привел случай с певицей Ларисой Долиной, которая едва не лишилась квартиры в Хамовниках.

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По словам юриста, эксперты признали, что во время подписания договора артистка была в состоянии, ограничивающем ее способность осознавать последствия сделки. Ситуацию удалось разрешить благодаря квалифицированным действиям адвокатов и врачей.

Соловьев выразил надежду, что этот случай станет прецедентом и поможет другим пострадавшим от подобных схем. Он также напомнил, что в случае продажи недвижимости по цене значительно ниже рыночной (на 30-40%), даже добросовестный покупатель может столкнуться с обеспечительными мерами со стороны следствия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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