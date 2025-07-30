Хитрый ход: Как Сара Джессика Паркер очутилась в жюри «Букера»
Очень здорово, когда такая культовая актриса, как Сара Джессика Паркер популяризирует чтение и открывает новые имена в литературе, сказала НСН Екатерина Писарева.
Актриса Сара Джессика Паркер далеко не случайно оказалась в жюри Букеровской премии, ведь актриса - большой книголюб и владелица собственного издательства, рассказала в эфире НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 романов: «The Loneliness of Sonia and Sunny» Киран Десаи, «Audition» Кэти Китамуры, «Flashlight» Сьюзан Чой, «Flesh» Дэвида Салаи, «Misinterpretation» Ледии Джоги, «Seascraper» Бенджамина Вуда, «Endling» Марии Ревы, «The Land in Winter» Эндрю Миллера, «The Rest of Our Lives» Бенджамина Марковица, «One Boat» Джонатана Бакли, «Universality» Наташи Браун, «The South» Таша Оува и «Love Forms» Клэр Адам. Председателем жюри премии в этом году стал писатель и драматург Родди Дойл, в состав коллегии также вошли актриса Сара Джессика Паркер, писательница Айобами Адебайо, романистка Кайли Рид и писатель Крис Пауэр. Писарева раскрыла, на кого из претендентов на «Букер» стоит обратить внимание.
«Букеровская премия, как и каждый год, подсвечивает нам темы, актуальные в мировом сообществе. Она открывает читателям новые имена и привлекает внимание к знакомым авторам. Так, например, вы можете увидеть в нынешнем лонг-листе роман «Одиночество Сони и Санни» (The Loneliness of Sonia and Sunny) индийской писательницы Киран Десаи, получившей Букер в 2006 году и ставшей самой молодой лауреаткой в истории премии. Можно обратить внимание и на совсем новые имена – девять из 13 авторов вошли в лонг Букера впервые: Наташа Браун с романом «Универсальность» (Universality), Мария Рева с дебютным романом «Эндлинг» (Endling), Ледия Джога с романом «Неправильное толкование» (Misinterpretation), Эндрю Миллер с романом «Земля зимой» (The Land in Winter) и Джонатан Бакли и его «Одна лодка» (One Boat)», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, Сара Джессика Паркер далеко не случайно оказалась в жюри Букеровской премии.
«Если говорить о Саре Джессике Паркере, то она не совсем случайно попала в жюри Букера. Мало кто знает, что она не только актриса и книголюб, но и владелица собственного издательства SJP, которое она запустила под крылом Hogarth издательской группы Crown Publishing Group Penguin Random House. Именно она в 2018 году открыла миру роман «Место для нас» молодой писательницы с индийскими корнями. Фатимы Фархин Мирзы. Эта книга стала одной из главных американских новинок года и была переведена на русский язык издательством Clever. Опубликовав три книги, Паркер ушла из Hogarth вслед за издательницей Молли Стерн. И относительно недавно запустила новый книжный импринт в независимом издательстве Zando вместе с ней же. В ее издательском портфеле были дебютантка Элиши Чанг и ее A Quitter’s Paradise, а также Одре Лорд и ее «Зами. Как по-новому писать мое имя», в которой соединились биография, художественная литература и миф, роман Ким Коулман Фут под названием «Коулман Хилл» и дебютная книга Алины Грабовски – «Женщины и дети прежде всего», - отметила Писарева.
Она выразила надежду на то, что книжные клубы в России станут важными институциями.
«Это очень здорово, когда культовая актриса популяризирует чтение и открывает новые имена в литературе. Кстати, у Паркер, как и у Опры Уинфри и Риз Уизерспун, тоже есть свой книжный клуб. Верю, что и у нас когда-нибудь книжные клубы станут важными институциями и станут открывать новые имена и помогать в продвижении чтения. А приглашение Сары Джессики Паркер в жюри Букеровской премии – это хитрый ход, показывающий, что литература объединяет не только профессиональных литераторов, но и всех неравнодушных к ней, в том числе и голливудских звезд», - заключила Писарева.
Ранее шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин в интервью НСН рассказал об индийской писательнице Бану Муштак, получившей международную Букеровскую премию, отметив, что это не главный «Букер».
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