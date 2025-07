В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 романов: «The Loneliness of Sonia and Sunny» Киран Десаи, «Audition» Кэти Китамуры, «Flashlight» Сьюзан Чой, «Flesh» Дэвида Салаи, «Misinterpretation» Ледии Джоги, «Seascraper» Бенджамина Вуда, «Endling» Марии Ревы, «The Land in Winter» Эндрю Миллера, «The Rest of Our Lives» Бенджамина Марковица, «One Boat» Джонатана Бакли, «Universality» Наташи Браун, «The South» Таша Оува и «Love Forms» Клэр Адам. Председателем жюри премии в этом году стал писатель и драматург Родди Дойл, в состав коллегии также вошли актриса Сара Джессика Паркер, писательница Айобами ​​Адебайо, романистка Кайли Рид и писатель Крис Пауэр. Писарева раскрыла, на кого из претендентов на «Букер» стоит обратить внимание.

«Букеровская премия, как и каждый год, подсвечивает нам темы, актуальные в мировом сообществе. Она открывает читателям новые имена и привлекает внимание к знакомым авторам. Так, например, вы можете увидеть в нынешнем лонг-листе роман «Одиночество Сони и Санни» (The Loneliness of Sonia and Sunny) индийской писательницы Киран Десаи, получившей Букер в 2006 году и ставшей самой молодой лауреаткой в истории премии. Можно обратить внимание и на совсем новые имена – девять из 13 авторов вошли в лонг Букера впервые: Наташа Браун с романом «Универсальность» (Universality), Мария Рева с дебютным романом «Эндлинг» (Endling), Ледия Джога с романом «Неправильное толкование» (Misinterpretation), Эндрю Миллер с романом «Земля зимой» (The Land in Winter) и Джонатан Бакли и его «Одна лодка» (One Boat)», - сказала собеседница НСН.