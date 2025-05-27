Беременным школьницам и студенткам на Алтае будут выплачивать по 100 тысяч рублей

В постановлении говорится, что выплата предоставляется с 1 января 2025 года женщинам, 12 недель стоящим на учете по беременности и предоставившим справку об учебе в среднеобразовательном, профессиональном или высшем учебном заведении.

Чтобы получить выплату, беременным нужно прийти в МФЦ со справкой из медорганизации о постановке на учет в связи с беременностью, справкой об очном обучении и паспортом.

Ранее стало известно, что пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток в России вырастут до 90 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.

