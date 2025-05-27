Беременным школьницам и студенткам на Алтае будут выплачивать по 100 тысяч рублей
Единовременные выплаты для беременных школьниц и студенток размером в 100 тысяч рублей ввели в Алтайском крае. Соответствующий приказ опубликован на сайте краевого министерства социальной защиты.
В постановлении говорится, что выплата предоставляется с 1 января 2025 года женщинам, 12 недель стоящим на учете по беременности и предоставившим справку об учебе в среднеобразовательном, профессиональном или высшем учебном заведении.
Чтобы получить выплату, беременным нужно прийти в МФЦ со справкой из медорганизации о постановке на учет в связи с беременностью, справкой об очном обучении и паспортом.
Ранее стало известно, что пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток в России вырастут до 90 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олимпийская чемпионка Ласицкене допустила завершение карьеры
- Россиян чаще всего штрафуют за опоздания и неявку на работу
- Билли Айлиш признана «Артистом года» по версии American Music Awards
- Беременным школьницам и студенткам на Алтае будут выплачивать по 100 тысяч рублей
- На Байкале произошло землетрясение
- МВД РФ призвало россиян не верить предложениям в Telegram о заработке на лайках
- Султан Сулейман из «Великолепного века» получил тюремный срок
- Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области
- Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
- Марочко: Российские войска проникли в центр поселка Редкодуб в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru