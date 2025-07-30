Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер выразил недовольство тем, что аудитория RT в стране превышает число зрителей CNN. Об этом заявил ведущий RT Рик Санчес, напомнив об этом высказывании Клэппера. Его слова приводит Telegram-канал RT.

Санчес подчеркнул, что подобные заявления прозвучали не от постороннего человека, а от бывшего высокопоставленного чиновника, который сам часто появляется в эфире CNN в качестве эксперта.