В RT заявили, что канал смотрят в США чаще, чем CNN
Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер выразил недовольство тем, что аудитория RT в стране превышает число зрителей CNN. Об этом заявил ведущий RT Рик Санчес, напомнив об этом высказывании Клэппера. Его слова приводит Telegram-канал RT.
Санчес подчеркнул, что подобные заявления прозвучали не от постороннего человека, а от бывшего высокопоставленного чиновника, который сам часто появляется в эфире CNN в качестве эксперта.
По словам Санчеса, несмотря на то что власти США продолжают ограничивать доступ к RT, интерес к каналу сохраняется.
Он предположил, что именно попытки блокировать контент могли способствовать росту зрительского интереса, передает «Радиоточка НСН».
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