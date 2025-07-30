Грэм: Трамп готов ввести пошлины против импортеров нефти из РФ
Президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, продолжающих закупки российской нефти и газа. Об этом на своей странице X заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
Сенатор утверждает, что цель этих мер — ограничить финансовые ресурсы Москвы, которые могут использоваться для ведения боевых действий на Украине.
По его словам, Россия научилась обходить действующие санкции, однако новая инициатива Трампа «изменит правила игры». Грэм отметил, что глава Белого дома намерен воздействовать не напрямую на Россию, а на ее торговых партнеров в энергетической сфере.
Он также заявил, что значительное число американских законодателей, как среди республиканцев, так и среди демократов, готовы поддержать такую политику, передает «Радиоточка НСН».
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