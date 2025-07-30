Грэм: Трамп готов ввести пошлины против импортеров нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, продолжающих закупки российской нефти и газа. Об этом на своей странице X заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Сенатор утверждает, что цель этих мер — ограничить финансовые ресурсы Москвы, которые могут использоваться для ведения боевых действий на Украине.