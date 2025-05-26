Выплату 100 тысяч рублей планируют ввести для беременных студенток в Петербурге

Помимо этого, были приняты и другие меры поддержки семей с детьми - компенсация половины стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи в колледжах городского подчинения, а также в Институте психологии и социальной работы и право на полное или частичное погашение ипотечного кредита из бюджета города в размере до 550 тысяч рублей для семей, где третий и последующие дети родились после 1 января 2025 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пособия беременным студенткам должны быть повышены минимум до 90 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

