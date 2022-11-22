В Госдуме объяснили отказ России от создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Появление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС откроет ворота для беспрепятственного вхождения туда сил ВСУ, сказал НСН депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Передача Запорожской АЭС МАГАТЭ недопустима, так как агентство фактически поддерживает киевский режим, оценивая положение лишь с одной стороны. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал неприемлемым предложенный Западом вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live». По словам чиновника, частота обстрелов ЗАЭС снижается только после подавления украинских огневых позиций на противоположном берегу Днепра. Швыткин объяснил, почему создание зоны безопасности недопустимо.
«Такой шаг создаст благоприятные условия для появления и последующего нахождения в этой зоне сил ВСУ. ЗАЭС — это российская собственность, входящая в состав «Росатома», мы не позволим пойти на создание зоны безопасности. Передавать ЗАЭС под контроль МАГАТЭ нельзя, так как организация практически представляет профашистский киевский режим, не оценивая складывающуюся ситуацию объективно», — сказал он.
Собеседник НСН предложил свой вариант противостояния украинским войскам.
«Обстрелы со стороны ВСУ считаю недопустимыми. Они вполне могут привести к техногенной катастрофе. Выход из ситуации заключается прежде всего в принуждении Украины со стороны всех заинтересованных лиц, государств и органов к соблюдению норм международного права и прекращению обстрелов», — отметил депутат.
Ранее экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с НСН назвал последствия передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ.
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