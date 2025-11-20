Большинство россиян (59%) считают приемлемыми для покупки недвижимости ставки по ипотеке от 12% годовых и ниже, говорится в в совместном исследовании «РБК Недвижимости» и «Яндекс Недвижимости». Уточняется, что 35% респондентов считают приемлемой ипотеку при ставках 10% и ниже, примерно 24% участников опроса — при ставках на уровне 12–14%. Аксаков отметил, что кредитная активность вырастет при снижении ставки до 10%.

«Если тенденция к снижению ключевой ставки продолжится, то в последнем квартале следующего года появятся ипотечные ставки по 12%. Я рассчитываю на то, что к концу следующего года ключевая ставка будет 9-10%. В начале года ставка вряд ли будет как-то меняться. Решения, связанные с повышением НДС, конечно, скажутся на инфляционных процессах. Однако, полагаю, ставка начнет снижаться с марта 2026 года. Чтобы сдерживать кредитную активность при снижении ставки, у Центробанка есть регуляторные меры. Кроме того, 12% — это не очень низкая ставка. Я бы, например, не брал под 12% ипотечный кредит, поскольку там нарастающим итогом все равно придется много платить. Я бы не преувеличивал активность на ипотечном рынке. Спрос на ипотечные кредиты возрастет при ставке в 10% и ниже», — сказал собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой законодательно ограничить размер первоначального взноса по ипотеке 20%. По его мнению, именно высокий платеж на старте, который даже по льготным программам может достигать 50%, является главным барьером для приобретения жилья.

